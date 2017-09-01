引起癫痫发作的原因有什么

核心提示：引起癫痫病发作的原因有哪些呢？大多数都不清楚也不了解，很多时候就莫名其妙的患上了这种疾病，有很多人都不在乎也不听从医生的嘱咐，私自用药换药停药，这样反而是病情恶化变得更加严重，所以我们要找到发病的原因，才能有效的预防和根治，到底是什么原因导致癫痫病的发作呢？

引起癫痫病发作的原因有哪些呢?大多数都不清楚也不了解，很多时候就莫名其妙的患上了这种疾病，有很多人都不在乎也不听从医生的嘱咐，私自用药换药停药，这样反而是病情恶化变得更加严重，所以我们要找到发病的原因，才能有效的预防和根治，到底是什么原因导致癫痫病的发作呢?

第一点：就是和我们的生活环境因素有关。在我们的日常生活中，一定要注意自己的饮食习惯和休息时间，饮食不规律或者吃东西的时候暴饮暴食，这样会导致胃不舒服，食物转化为痰，会促使体内出现炎症，这样导致癫痫病发作，像工作累压力大，过度劳累休息时间不规律也一样会促使癫痫病发作复发，所以大家需要注意有良好的作息和饮食规律。

第二点：属于大自然带来的客观因素，天气的原因。这个因素很多人往往都不会在意，其实这是个不可忽视的存在，中气候在生活中大家要特别的注意，癫痫病的主要发病原因是出现在气候上的，建议患者要注意天气的冷热寒暑，避免癫痫病发作。

第三点：其实就是外部给患者带来精神上的刺激，例如一些常见的生气啊、兴奋啊、恐吓啊等等。这些都是会给患者带来很大的情绪波动，而且还是在没有准备的情况下出现的，使患者的大脑过度兴奋和压抑达到癫痫病发作的情况。

这些是我们在生活中经常遇见的一些情况，希望大家有一些了解，相信只要是找到了病根的源头，才能更好更有效的去对症下药。让我们一起携手和病魔作斗争，帮助家人和朋友早日恢复健康做努力，早日康复!