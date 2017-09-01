得了癫痫病吃什么药
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核心提示：得了癫痫病吃什么药？我相信很多一听见这个词，都会感到害怕和恐惧，因为在周边的生活中会看到很多这样真实的例子，看到很多患者病发时的症状。所以大家不用太害怕，只有更多的了解病情才能清楚的去治疗，那么癫痫病到底该吃什么药呢，我们一起来了解一下。
得了癫痫病吃什么药?我相信很多一听见这个词，都会感到害怕和恐惧，因为在周边的生活中会看到很多这样真实的例子，看到很多患者病发时的症状。所以大家不用太害怕，只有更多的了解病情才能清楚的去治疗，那么癫痫病到底该吃什么药呢，我们一起来了解一下。
其实癫痫病有很多种类型，大多数的癫痫病主要是以药物治疗为主的，这是很大一部分人群认可的治疗方法，也能达到理想的效果。而且治疗方法简单，治疗的费用也比较低是癫痫病患者的首选。到底选择什么药物呢?目前经常用的药物包括传统抗癫痫药的卡马西平、丙戎酸钠等，还有新型癫痫药拉莫三嗪、奥卡西平等。这些药物安全性好。副作用小是理想的选择。如果一种药物作用没有很大效果，需更换另一种药物，慢慢逐渐替换。治疗癫痫药物的药物是非常多的。目前为止将近30多种药物，没有一种药物能治疗所有类型的癫痫病。如果患有癫痫病的症状，需要立即去相关的医院就诊，找到病发的原因，才可以对症下药，才能起到治疗的效果，癫痫这是一种慢性的疾病，反复的发作治疗时间是很漫长的，患者呢不要多服或者少服用药物，这样会给病情带来不稳定，起到反作用的效。需要按时去医院复查，听取医生的建议和安排。
癫痫病早期有哪些症状
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